PSG : Mbappé, Neymar… Ramos, le lieutenant de Galtier ?

Publié le 1 octobre 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

N’ayant pas pu suffisamment montrer ce qu’il pouvait apporter au PSG la saison passée en raison de pépins physiques récurrents, Sergio Ramos renaît ces dernières semaines. De quoi lui permettre d’être une valeur ajoutée au vestiaire parisien sur, mais surtout en dehors des terrains pour la bonne vie de groupe. De quoi soulager Christophe Galtier qui avait demandé de lui en conférence de presse qu’il soit un lien avec le groupe.

Entre son premier exercice au PSG et ce début de saison, c’est le jour et la nuit pour Sergio Ramos. Arrivé blessé du Real Madrid et libre de tout contrat à l’été 2021, le champion du monde espagnol a voyagé entre l’infirmerie et les terrains. N’ayant pas vraiment pu laisser sa marque sur la saison passée du PSG, Ramos est revenu fort depuis quelques semaines, postulant même pour une place au sein de la sélection nationale espagnole pour le rassemblement de septembre bien qu’il n’ait pas été appelé.

Des changements estivaux visant à exploser les clans

Cet été, il y a eu du changement du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit au sein de l’organigramme du club de la capitale avec les nominations de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG et de Christophe Galtier qui a pris la succession de Mauricio Pochettino sur le banc. En outre, un grand ménage a été effectué par Campos dans l’effectif du PSG. Des clans ont été divisés par les départs d’Angel Di Maria et Leandro Paredes notamment. À présent, le vestiaire est dominé par des individualités selon Le Parisien bien que des liens amicaux forts subsistent entre notamment Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Keylor Navas.

Ramos, patron sur et en dehors du terrain