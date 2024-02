PSG : La grosse punchline de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Après une première mi-temps poussive, le PSG a réalisé une bien meilleure seconde période contre la Real Sociedad ce mercredi. D'après certains joueurs parisiens, Luis Enrique aurait poussé un coup de gueule à la mi-temps. Interrogé sur sa colère, le coach du PSG a lâché une punchline.

Ce mercredi soir, le PSG a accueilli la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que ses hommes ont manqué leur première mi-temps, Luis Enrique a laissé éclater sa colère dans le vestiaire à la pause. Ce qui a tout changé.

Luis Enrique s'est emporté à la mi-temps

Revenue avec de meilleures intentions en deuxième période, la bande à Kylian Mbappé s'est finalement imposée 2-0 face à la Real Sociedad. Présent en conférence de presse après la victoire du PSG au Parc des Princes, Luis Enrique a lâché une punchline sur sa colère à la mi-temps, faisant un parallèle avec les cuisiniers.

«Les cuisiniers ne donnent jamais leur recette»