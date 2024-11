PSG : La fin d’un joueur annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois titularisé par Didier Deschamps jeudi soir pour la rencontre face à Israël, Randal Kolo Muani a été muet à la pointe de l’attaque de l’équipe de France. La grosse période de doute se poursuit donc pour l’attaquant du PSG, et le journaliste Florent Gautreau a indiqué en direct sur RMC Sport que Kolo Muani était « en perdition totale ».

Faut-il encore croire à un retour au premier plan pour Randal Kolo Muani au PSG ? L’attaquant de 25 ans est totalement mis de côté par Luis Enrique, et il compte logiquement sur le rassemblement actuel en équipe de France pour retrouver un peu de confiance. Toutefois, Kolo Muani a une nouvelle fois déçu jeudi soir contre Israël (0-0) au Stade de France, et le joueur du PSG a été fortement critique en direct sur RMC Sport après la rencontre.

« Tout le monde sait que ce n’est pas un grand avant-centre »

Le journaliste Florent Gautreau s’est lâché sur l’attaquant français : « Deschamps s’entête avec Kolo Muani parce qu’il a réussi mentalement à conserver Kolo Muani dans un état de fraicheur et de motivation que ce joueur n’a plu au PSG. Mais tout le monde sait que Kolo Muani n’est pas un grand avant-centre et qu’il ne sera pas l’avant-centre des Bleus. Tu perds du temps avec ton 9 », a-t-il lâché dans l’After Foot.

« Kolo Muani est en perdition totale »

« Kolo Muani est en perdition totale au PSG, Deschamps veut le sauver car c’est son facteur X. Mais là, on perd du temps à vouloir construire une attaque avec Kolo Muani en 9 », poursuit Gautreau, qui annonce donc peut-être le début de la fin pour Kolo Muani.