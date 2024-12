PSG : La fin d’un clash annoncée en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours adepte des surnoms en tout genre au moment de commenter l’actualité footballistique, Daniel Riolo a rapidement surnommé Bradley Barcola « Bambi ». Une manière pour l’éditorialiste de parfois dénoncer le manque de mordant de l’ailier du PSG. Cependant, après avoir reçu des retours de l’entourage du joueur, ce dernier a décidé d’arrêter cette plaisanterie.

Une sorte de clash à distance durant depuis plus d’un an. Célèbre éditorialiste de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo n’a cessé de surnommer l’ailier du PSG Bradley Barcola « Bambi ». Cette référence au célèbre faon est depuis devenue récurrente, comme une manière pour Riolo de critiquer un joueur encore peu accompli à ses yeux.

La genèse du surnom Bambi par Daniel Riolo

« Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument. Pour moi, ce n’est pas possible. Il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va car le club dit 'il y a du blé à se faire dessus' et il va au PSG. À partir du moment où il va au PSG, il prend tout. Il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d’hier. Ils se sont tous gavés en commission et en cadeaux. Ça leur va de prendre l’oseille et la gloire quand ça va dans ce sens-là, mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec. À partir du moment où tu rentres dans le club, tu acceptes tout ce qui va avec », expliquait d’ailleurs Daniel Riolo en novembre 2023.

« Visiblement son entourage vit très mal le truc »

Mais ce jeudi soir, ce dernier a officiellement décidé d’arrêter de le surnommer ainsi, et ce pour une raison bien précise : « C'est officiellement la fin du surnom Bambi. Tant qu'on ne s'en plaignait pas officiellement et à partir du moment où on m'a dit que ça faisait du mal et qu'on ne comprend pas que c'est une blague... Moi je ne veux pas faire de mal aux gens et comme visiblement son entourage vit très mal le truc et qu'on m'en a informé officiellement, bon bah on va arrêter. Si les gens souffrent d'un surnom, tant pis. Mais surtout, les gens sont en train de se rendre compte que Désiré Doué est au-dessus de lui. Et ça pour le coup c'est vrai », a expliqué Riolo au micro de l’After Foot.