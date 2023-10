PSG : Kylian Mbappé va dépasser Neymar !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé affectionne tout particulièrement la Ligue des champions. En atteste son bilan de 42 buts inscrits dans cette compétition depuis ses débuts. À bientôt 25 ans, Mbappé n’est déjà plus qu’à une longueur de son ancien partenaire d’attaque Neymar et se rapproche du top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps de la C1.

Entre Kylian Mbappé et la Ligue des champions, c’est une véritable histoire d’amour depuis ses débuts dans la compétition reine du football européen. En septembre 2016, alors âgé de 17 ans, Mbappé découvrait la C1 avec l’AS Monaco face au Bayer Leverkusen (1-1) et inscrivit son premier but en février 2017 face au Manchester City de Pep Guardiola à l’Etihad Stadium (2-1).

23 buts pour Mbappé lors de ses 25 derniers matchs en Ligue des champions

Depuis, Kylian Mbappé n’a cessé de briller en Ligue des champions en empilant les buts et six ans après sa première réalisation, le champion du monde tricolore en compte désormais 42. Mercredi soir, à l’occasion de la réception du Milan AC au Parc des princes, Mbappé a montré la voie à ses coéquipiers du PSG qui ont pris le meilleur sur les Rossoneri (3-0). Comme souligné par Le Parisien ce jeudi, Kylian Mbappé compte 23 buts marqués lors de ses 25 dernières sorties en Ligue des champions.

42 buts en tout pour Mbappé, à une unité de Neymar

Un total monstre qui lui permet de n’être qu’à une seule longueur du bilan total de Neymar en Ligue des champions (43). Et alors que Neymar évolue en Arabie saoudite à Al-Hilal, force est de constater que Mbappé devrait à terme égaler puis dépasser le bilan de Neymar en C1.