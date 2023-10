L’entraîneur du PSG lâche un avertissement à ses joueurs

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forcément satisfait de la rencontre de ses hommes contre l’AC Milan (3-0) mercredi, Luis Enrique a néanmoins gardé les pieds sur terre malgré la victoire éclatante du PSG sur la pelouse du Parc des Princes. L’Espagnol estime qu’il ne s’agit pas du meilleur match de la saison et pense déjà à la confrontation du côté de San Siro.

Score flatteur ? Ce mercredi, le PSG s’est imposé avec la manière contre l’AC Milan (3-0) dans une rencontre pourtant très disputée en première période. « Les 20-25 premières minutes ont été en faveur de Milan, sans aucun doute , a reconnu Luis Enrique en conférence de presse. Ils nous ont bien pressés, nous avons fait beaucoup d’erreurs en défense et dans nos sorties du ballon. Ça a généré un manque de confiance qui nous a beaucoup pesé au début du match. Le but de Kylian (Mbappé) nous a tranquillisé et nous avons mieux géré la suite de la première période, mais pas mieux que Milan néanmoins . »

« Le résultat est très positif et je le prends, mais il ne reflète pas ce qu’il s’est passé lors des 25 premières minutes »

« Content de la victoire », Luis Enrique refuse néanmoins de considérer ce large succès comme le meilleur match du PSG cette saison. « Non. Milan a été meilleur que nous pendant les 25 premières minutes, je le rappelle. Le résultat est très positif et je le prends, mais il ne reflète pas ce qu’il s’est passé lors des 25 premières minutes, analyse l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Nous avons eu de la chance que notre rendement défensif nous ait permis de résister à Milan. Mais le meilleur reste le résultat. S’ils avaient ouvert la marque, notre confiance serait largement retombée par la suite. Notre but a tout changé et explique ce résultat qui aurait aussi pu être bien différent. »

« Jouer ce match à Milan sera difficile »