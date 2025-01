PSG : Kvaratskhelia annonce du lourd, ça va plaire à Luis Enrique

Amadou Diawara

Le 17 janvier, Khvicha Kvarataskhelia est devenu officiellement un tout nouveau joueur du PSG. Dès son premier match avec le club de la capitale, l'international géorgien a délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé. Interrogé en zone mixte après le nul entre le PSG et Reims ce samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia a annoncé qu'il était polyvalent, comme le désire Luis Enrique.

Pour s'attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a signé un chèque d'environ 70M€. Un chèque encaissé par le Napoli le 17 janvier.

PSG : Kvaratskhelia est polyvalent

Alors que le PSG affrontait Reims ce samedi soir au Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia a fait ses débuts avec son nouveau club. En effet, Luis Enrique a titularisé son numéro 7 lors de la 19ème journée de Ligue 1. Si le PSG n'a pas remporté la rencontre (1-1), Khvicha Kvaratskhelia s'est déjà montré décisif sous les couleurs rouge et bleu, ayant délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé. Présent en zone mixte après le match, l'attaquant de 23 ans a fait passer un message fort à Luis Enrique. En effet, Khvicha Kvaratskhelia a annoncé qu'il était polyvalent. Une qualité importante pour le coach du PSG.

«Je peux jouer dans n'importe quelle position en attaque»

« C'est votre premier match au Parc des Princes, quelles sont vos impressions ? C'était une sensation incroyable. Une très bonne ambiance. Je suis vraiment content d'être ici avec ces supporters, cette équipe, ces joueurs incroyables. Comment s'est passée cette première semaine avec le PSG ? Très bien. Les joueurs, le club se sont super bien occupés de moi. Genre : ''pense juste à t'entraîner, on s'occupe du reste''. Je suis content d'être ici, c'est important pour moi. Vous avez évolué à plusieurs postes. Lequel vous convient le mieux, selon vous ? Je pense que je peux jouer dans n'importe quelle position en attaque. Après, les permutations de l'équipe font qu'on peut jouer à toutes les postes (dans un même match). C'est très agréable quand tu te sens libre, quand tu es proche du but. L'équipe a une stratégie et il faut la mettre en oeuvre », a déclaré Khvicha Kvaratskhelia, le nouveau numéro 7 du PSG.