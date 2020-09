Foot - PSG

PSG : Kehrer interpelle Tuchel !

Publié le 12 septembre 2020 à 11h03 par La rédaction

Régulièrement utilisé au poste de latéral droit, Thilo Kehrer estime se sentir à l'aise dans cette position, mais espère toutefois retrouver rapidement l'axe de la défense.