PSG : Il révèle un énorme atout de Luis Enrique !

Ce mercredi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Gérone mais n’a pas forcément rassuré les observateurs. Si les Parisiens ont tout de même obtenu les trois points, l’effectif de Luis Enrique a sans doute affiché quelques limites. Mais pour Dominique Sévérac, la polyvalence des joueurs Rouge et Bleu offre énormément de possibilité à l’entraîneur espagnol.

Le PSG aura été poussif. Ce mercredi soir, les Parisiens ont longtemps buté sur une équipe de Gérone très bien organisée à l’occasion du premier match de la saison de Ligue des Champions. En l’absence de Kylian Mbappé et d’un véritable numéro 9, l’effectif du PSG est-il véritablement armé pour la C1 ?

La polyvalence, le grand atout du PSG ?

Une chose est certaine, et Luis Enrique ne jure que par ce mot depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, ses joueurs doivent être polyvalents. Cela est d’ailleurs le cas, la quasi-totalité de l’effectif parisien est capable d’évoluer sur différents postes avec brio, et cela pourrait être un énorme atout pour Luis Enrique à l’avenir. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le journaliste Dominique Sévérac auprès des lecteurs du Parisien.

« Tous les autres peuvent devenir des joueurs de possession, avec parfois des transitions rapides »

« Tous les joueurs présents au PSG aujourd'hui sont solubles dans le jeu de Luis Enrique, à part peut-être Milan Skriniar, physiquement un peu bouilli, et dans une moindre mesure Randal Kolo Muani, techniquement limité », a affirmé ce dernier. « Tous les autres peuvent devenir des joueurs de possession, avec parfois des transitions rapides comme sur le contre raté de Dembélé, qui aurait dû servir sur sa gauche Barcola. Paris aurait mené 1-0 beaucoup plus tôt dans le match et on n'aurait pas la même analyse de ce 1-0 aujourd'hui. Ce qui nous frustre, c'est qu'il a fallu attendre la 90e pour assister à une victoire logique. Le prochain match, à Londres contre Arsenal, va tester et la solidité défensive de ce PSG et sa capacité à marquer ».