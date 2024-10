PSG : Il manque un «Ibrahimovic» à Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic… Le PSG a pu s’appuyer sur des buteurs hors normes pendant plus d’une décennie. Néanmoins, cette saison entre le départ de Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain est diminué au poste de numéro 9 et Luis Enrique bricole autrement. Aux yeux de Daniel Ljuboja, un attaquant à la Ibrahimovic est une nécessité pour que le PSG puisse remporter la Ligue des champions.

A l’été 2023, le comité directeur du PSG recrutait deux attaquants axiaux en les personnes de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Le premier s’est blessé à la cheville dès l’entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 16 août dernier au Havre (4-1) et travaille depuis afin de retrouver la compétition avant la fin de l’année civile. Pour ce qui est de l’international français, Luis Enrique ne semble pas voir en lui un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain, même avec l’absence de Ramos.

Luis Enrique utilise des faux 9

Et il n’y a qu’à prêter attention aux choix forts de Luis Enrique en Ligue des champions cette saison à cette position afin d’en attester le fait. Contre le PSV Eindhoven (1-1), Kang-In Lee a été titularisé au poste de faux 9, ce fut le même cas de figure sur la pelouse d’Arsenal (0-2). Face à Gérone (1-0), Marco Asensio était l’attaquant de pointe.

«Ce n’est pas avec ça que tu peux gagner la Ligue des champions»

Alors qu’entre 2012 et 2020 le PSG a toujours pu compter sur un attaquant de premier plan comme Zlatan Ibrahomovic puis Edinson Cavani, le club parisien est orphelin d’un buteur pour lui permettre de remporter la Ligue des champions d’après Daniel Ljuboja. « Ce n’est pas leur registre. Ça peut dépanner mais, sur le long terme, ce n’est pas avec ça que tu peux gagner la Ligue des champions. Il manque les Ibrahimovic, les Cavani ». a confié l’ex-attaquant du PSG en interview pour Le Parisien.