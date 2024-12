PSG : Il balance une punchline sur Luis Enrique !

Le PSG n’est pas loin de la crise. Face au Bayern Munich, le club de la capitale n’a pas réussi un grand match et s’est une nouvelle fois incliné. Il commence à y avoir urgence, surtout qu’il ne reste que trois matchs. Pour Christophe Dugarry, Luis Enrique fait n’importe quoi avec ses joueurs et il l’a fait savoir.

Depuis quelques jours, des rumeurs laissent entendre que certains joueurs étaient remontés contre Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est-il en train de perdre son vestiaire ? Selon un champion du monde 1998, il pourrait être en train de le perdre et ce serait à cause de ses choix qui ne vont pas dans le sens des qualités de ses joueurs.

