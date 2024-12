Mercato - PSG : Luis Enrique se fait calmer pour un transfert XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joshua Kimmich dispose d'une polyvalence rare dans le milieu qui lui permet de figurer parmi les espèces recherchées. Le PSG ou encore le FC Barcelone se seraient positionnés pour le recruter en 2025. Mais l'international allemand du Bayern Munich serait en bonne position pour prolonger son contrat selon l'un de ses dirigeants.

Au PSG, aucun joueur n’est intouchable. Gianluigi Donnarumma l’a appris à ses dépens en restant sur le banc des remplaçants durant l’intégralité de la rencontre face au Bayern Munich mardi dernier. Mais cette intransigeance effrayerait aussi certaines pistes, à commencer par Joshua Kimmich. Longtemps ciblé par la direction du PSG, le joueur du Bayern Munich voudrait obtenir des garanties sportives, notamment en ce qui concerne son temps de jeu, avant de donner son accord. Sauf que Luis Enrique ne peut lui promettre une place de titulaire selon les informations de L’Equipe. Voilà pourquoi Kimmich a peu de chances de rejoindre le PSG dans un avenir proche.

Kimmich va trancher

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2025, Kimmich est actuellement dans le flou. Alors que son contrat arrive à expiration en juin, le joueur allemand a prévu de rencontrer ses dirigeants pour faire un point sur son futur. « Je n'attendrai pas l'été. Je vais m'asseoir avec le club cet hiver et essayer d'avoir une vision plus large. En janvier, je prendrai la bonne décision » a déclaré celui qui peut évoluer à plusieurs postes, aussi bien au poste d’arrière droit qu’au milieu de terrain.

Le Bayern Munich est passé à l'acion

Mais comme l’a reconnu Christoph Freund, des discussions ont déjà débuté avec Kimmich, mais aussi avec Jamal Musiala, autre cadre du Bayern Munich. « Nous sommes en bonnes négociations. Notre souhait est de conclure les deux accords le plus rapidement possible, bien sûr. Mais le plus important, c'est qu'au bout du compte, il y ait un résultat positif et qu'ils soient renouvelés. Peu importe que ce soit une semaine avant ou trois semaines après. Nous sommes positifs dans les deux cas » a lâché le directeur sportif de la formation bavaroise dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.