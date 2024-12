Mercato : Un pote de Cristiano Ronaldo va débarquer au Real Madrid ?

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid a retrouvé le sourire dimanche en battant Getafe grâce à des buts de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé. Pour autant, la situation du club madrilène reste délicate en raison d'une multitude de blessés. Sur le flanc droit de la défense, avec l'absence de Dani Carvajal, les Merengues envisageraient de recruter Diogo Dalot, un ami de Cristiano Ronaldo.

L'infirmerie ne désemplit pas du côté du Real Madrid. Privé de Dani Carvajal et de Lucas Vazquez, Carlo Ancelotti a été contraint de titulariser Federico Valverde à droite face à Liverpool mercredi. Si Vazquez a pu tenir sa place dimanche contre Getafe, le club madrilène envisagerait de se renforcer à ce poste.

Le Real s'intéresse à Dalot

D'après les informations de Relevo, le Real Madrid aurait des vues du côté de la Premier League, et plus précisément sur Old Trafford. En effet, les dirigeants madrilènes s'intéresseraient à Diogo Dalot. Capable de jouer aussi bien à gauche qu'à droite, le latéral portugais pourrait être un renfort de choix pour Carlo Ancelotti. Si cet intérêt venait à se matérialiser par une offre, nul doute que Dalot ira consulter son ami Cristiano Ronaldo.

«Depuis que je l’ai rencontré, ma carrière a pris une dimension plus importante»

En octobre, le latéral mancunien révélait l'influence du quintuple Ballon d'Or dans sa vie depuis qu'ils sont amis. « Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir l’occasion de nouer une relation avec une personne de l’envergure de Cristiano. Que ce soit sur le plan footballistique ou en dehors, il exerce une grande influence sur ceux qui l’entourent. J’ai pu tirer le meilleur de ce qu’il avait à offrir. C’est quelqu’un qui cherche sans cesse à s’améliorer, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je m’identifie à lui et je crois qu’il a également apprécié ma volonté d’apprendre à ses côtés. Je dirais même que depuis que je l’ai rencontré, ma carrière a pris une dimension plus importante », avait alors confié Diogo Dalot à A Bola. Affaire à suivre...