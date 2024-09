PSG : Il annonce un coup dur pour Zaïre-Emery

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titulaire lors de chaque rencontre disputées par le PSG depuis le début de la saison, hormis face à Brest puisqu'il était blessé, Warren Zaïre-Emery a trouvé sa place dans l'effectif de Luis Enrique. Le jeune milieu de terrain, qui bat des records de précocité avec le club de la capitale depuis des années, pourrait toutefois voir sa place menacée, et ce, à cause de la concurrence de Fabian Ruiz.

Une nouvelle fois présent dans le onze de départ du PSG pour affronter Rennes vendredi soir, Warren Zaïre-Emery a la chance de pouvoir s'illustrer régulièrement cette saison. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait toutefois être rétrogradé au rang de remplaçant par Luis Enrique lorsque Vitinha sera de retour de blessure.

Zaïre-Emery victime de la concurrence ?

A en croire Jérôme Rothen, Warren Zaïre-Emery pourrait perdre sa place de titulaire, et voir Fabian Ruiz lui passer devant dans la hiérarchie des milieux de terrain de Luis Enrique. « Le milieu de terrain aujourd'hui, c'est très clair. Luis Enrique veut un milieu de terrain qui est sûr de sa technique, avec un Vitinha en poste un peu bas de numéro 6, un Neves sur le côté droit et un Ruiz sur le côté gauche, comme à l'Euro. Et si c'est pas le Ruiz de l'Euro, ce sera Zaïre-Emery », a déclaré l'ancien milieu gauche du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

Fabian Ruiz a la place de Zaïre-Emery ?

Avec les performances des Portugais, il paraît difficile de s'en séparer quand ils ne sont pas blessés. Pour Fabian Ruiz, il faudra répondre présent pour éviter de disparaître des plans de jeu de Luis Enrique.