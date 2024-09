PSG : Il annonce du lourd pour ce phénomène !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Apparu pour la première fois avec l’équipe première du PSG à seulement 16 ans en 2022, Warren Zaïre-Emery s’est rapidement imposé dans l’entrejeu parisien. Lancé par Christophe Galtier et façonné par Luis Enrique, le numéro 33 représente l’avenir du club de la capitale, à seulement 18 ans. Ancien coach des U19, Zoumana Camara ne veut toutefois pas entendre parler de future star pour le titi parisien.

Le PSG dispose de nombreux talents. En faisant partir la totalité de ses stars jusqu’à perdre Kylian Mbappé cet été, le club de la capitale a décidé de repartir sur un tout nouveau projet, axé sur le long terme, le développement de jeunes talents, et surtout la confiance envers les jeunes pépites issues du centre de formation. Lancé en professionnel en 2022 sous les ordres de Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery est rapidement devenu un pion essentiel du successeur du coach français : Luis Enrique.

Zaïre-Emery s’impose au PSG

L’Espagnol fait énormément confiance en son joueur, qui le lui rend bien. La saison dernière, notamment en première partie d’exercice 2023-2024, Warren Zaïre-Emery a rayonné. Le natif de Montreuil est même devenu international. Malgré une deuxième partie de saison plus tranquille, le numéro 33 est désormais parfaitement installé dans l’entrejeu du PSG, et Luis Enrique semble en avoir fait sa pièce maîtresse. Depuis le début de la saison, ce dernier est tout simplement le milieu de terrain avec le plus de minutes sous les ordres de l’Espagnol.

« C’est un joueur qui représente très bien le club et auquel les gens peuvent s’identifier »

Ancien coach des U19, Zoumana Camara s’est exprimé sur la capacité de Zaïre-Emery à devenir une star : « Je n’aime pas trop parler de star, car c’est un joueur dans lequel les Parisiens peuvent se reconnaître : il est issu de la formation, il est arrivé à l’association et a franchi les étapes. Il est talentueux, respectueux, généreux dans le travail, discipliné. Pour moi, il coche toutes les cases et a toutes les valeurs que le club veut véhiculer. C’est un joueur qui représente très bien le club et auquel les gens peuvent s’identifier même si on aime les joueurs offensifs », a lâché l’ancien défenseur central auprès du Parisien.