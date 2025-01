PSG : Domenech annonce une grande nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son carton contre Le Havre dimanche soir en championnat, l’OM compte sept points de retard sur le PSG en tête du classement. Et selon Raymond Domenech, le club marseillais doit avant tout se concentrer sur ses poursuivants, puisqu’il ne fait aucun doute à ses yeux que le PSG remportera facilement la Ligue 1 en fin de saison.

Malgré la détermination de l’OM et sa grosse victoire dimanche soir contre Le Havre (5-1), le titre est-il déjà joué en Ligue 1 ? Le PSG fait cavalier seul en tête avec sept points d’avance sur le club marseillais, son dauphin, et il paraît donc difficile d’imaginer l’OM renverser la situation dans les mois à venir.

Rabiot y croit pour le titre

Interrogé en zone mixte dimanche soir après le carton de l’OM, Adrien Rabiot a affiché de solides ambitions pour le titre en championnat : « On connaît l'objectif du club, qui est de se qualifier en Ligue des champions. Mais il faut continuer comme ça, engranger les points. Et puis, dans cette deuxième partie de saison, selon moi, tout peut se passer. Donc il faut garder cette mentalité qui est juste en ce moment », a indiqué l’ancien milieu de terrain du PSG.

« Ça ne sert à rien »

De son côté, Raymond Domenech est beaucoup plus pessimiste en ce qui concerne l’OM, et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France promet déjà le titre au PSG : « Ils ne seront pas champions. Ça ne sert à rien, ils peuvent regarder devant mais ils verront jamais ce qu’il y a devant. Leur championnat il est contre Monaco et Lille, les deux équipes qui peuvent leur faire de la concurrence », a indiqué Domenech dans L’Équipe du Soir.