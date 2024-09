PSG : Deschamps affiche un «regret» avec ce gros transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré de l'OL en direction du PSG pour 50M€ il y a maintenant un an, Bradley Barcola a donc été pris en grippe par le public lyonnais dimanche soir pour son retour au Groupama Stadium avec l'équipe de France. Et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, regrette que les supporters ne soient pas en mesure de faire la part des choses.

Devenu une pièce maitresse de l'équipe de France ainsi que du PSG, Bradley Barcola (22 ans) avait pourtant tout à prouver il y a seulement. un an. À cette époque, la direction parisienne venait de mettre 50M€ sur la table pour recruter le jeune attaquant en provenance de l'OL, et les supporters rhodaniens avaient particulièrement mal vécu de départ de Barcola pour le PSG.

Les fans de l'OL n'ont pas digéré

Bradley Barcola avait été pris en grippe dès son premier retour au Groupama Stadium sous le maillot du PSG, quelques jours seulement après l'officialisation de son transfert, copieusement sifflé et insulté par les supporters de l'OL. Et l'histoire s'est répétée lundi soir à l'occasion du match entre l'équipe de France et la Belgique (2-0), qui s'est déroulé dans l'enceinte lyonnaise.

« Le seul regret quand on va jouer en province »

Didier Deschamps a réagi à ce mauvais accueil réservé par Barcola, qui est donc directement lié à son transfert au PSG l'année dernière : « J’ai juste entendu les sifflets pour Bradley. Je ne vais pas pointer du doigt un club plus qu’un autre, mais c’est le seul regret quand on va jouer en province, ce type de réaction », indique le sélectionneur national sur TF1.