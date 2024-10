PSG : Dembélé fait une annonce pour le futur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec 52 sélections au compteur, Ousmane Dembélé est aujourd’hui un des joueurs les plus capés de l’équipe de France. Auteur d’un bon début de saison avec le PSG, l’ailier âgé de 27 ans s’est confié sur ses objectifs à l’avenir. L’international français espère remporter des trophées et notamment devenir une nouvelle fois champion du monde.

Après la retraite internationale d’Antoine Griezmann et en l’absence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé était le seul champion du monde sur le terrain au coup d’envoi jeudi, lors de la victoire de l’équipe de France face à Israël (1-4). À 27 ans, le joueur du PSG est désormais un des cadres du vestiaire de Didier Deschamps.

Les objectifs de Dembélé avec les Bleus

Il est aussi un des plus expérimentés. Avec 52 sélections, Ousmane Dembélé est le joueur le plus capé présent lors de ce rassemblement de l’équipe de France. Un statut qu’il a aussi au PSG, avec qui il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives cette saison, et où il a encore plus de responsabilités depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

« Être une nouvelle fois champion du monde, champion d'Europe »

Déjà champion du monde, Ousmane Dembélé a été interrogé sur ses objectifs avec l’équipe de France à l’avenir : « J'espère gagner des titres, je pense qu'il n'y a que ça qui reste. Être une nouvelle fois champion du monde, champion d'Europe, pour moi c'est le plus important », a-t-il répondu au micro de Téléfoot.