PSG - Clash : Une fake news est dénoncée !

Très utilisé ces derniers mois par Luis Enrique au PSG, Fabian Ruiz avait pourtant été l'un des grands oubliés de la liste de l'ancien sélectionneur espagnol pour la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Et malgré certaines rumeurs, le milieu de terrain parisien assure qu'il n'y a jamais eu de clash en coulisses avec Enrique.

Auteur d'un Euro 2024 particulièrement convaincant sous le maillot de l'Espagne, Fabian Ruiz (28 ans) avait pourtant été snobé par Luis Enrique il y a deux ans, pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les deux hommes se sont d'ailleurs retrouvés avec la nomination de l'entraîneur ibérique sur le banc du PSG l'été dernier, et Enrique a cette fois-ci beaucoup compté sur Ruiz jusqu'à en faire un titulaire indiscutable en deuxième partie de saison. Mais y a-t-il vraiment eu un malaise entre les deux hommes ?

« Tout ce qui s’est dit là-dessus a toujours été faux »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Fabian Ruiz assure n'avoir jamais reproché à Luis Enrique de ne pas l'avoir sélectionné avec l'Espagne en 2022 : « Non seulement je ne lui en veux pas, mais je n’ai jamais eu aucun problème avec lui. Tout ce qui s’est dit là-dessus a toujours été faux. C’est lui qui m’a fait débuter en sélection. À Paris, on n’a jamais eu aucun problème non plus. Au contraire, tout se passe très bien, il m’a beaucoup fait jouer. Je suis très content de l’avoir comme entraîneur », lâche le milieu de terrain du PSG, qui dénonce donc une fake-news sur son supposé clash avec Luis Enrique.

Aucune revanche pour Fabian Ruiz