PSG - Clash : Bayern, Kimmich... Neymar en remet une couche !

Publié le 14 avril 2021 à 19h15 par A.D.

Avant le match retour face au PSG, Joshua Kimmich avait annoncé qu'il était sûr que son Bayern pouvait renverser la vapeur et se qualifier pour les demi-finale de la Ligue des Champions. Alors que le club parisien a finalement composé son ticket pour le dernier carré de la C1, Neymar n'a pas pu s'empêcher de chambrer Joshua Kimmich, et ce, à plusieurs reprises.

Lors de son déplacement à Munich mercredi dernier, le PSG a créé la surprise en s'imposant 2-3. Avant de jouer le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions à Paris, Joshua Kimmich avait annoncé la couleur et fait clairement savoir qu'il était certain de se qualifier pour le tour suivant avec le Bayern. « Parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous allons passer. Nous étions la meilleure équipe lors du premier match mais malheureusement le résultat ne correspondait pas à notre performance. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que nous pouvons inverser les choses dans le deuxième match » , avait déclaré le milieu de terrain bavarois lors d'un entretien accordé au site officiel de son club. Alors qu'il a eu tout faux et que le PSG a finalement éliminé le Bayern ce mardi soir, Joshua Kimmich s'est fait chambrer par Neymar. « Tu peux avoir la possession du ballon, tu peux chanter pour une femme toute la nuit, mais si un mec arrive et te la pique en cinq minutes, au final la fille s'est barrée » , s'est amusé la star brésilienne du PSG au micro de TNT Sports Brasil . Et il n'en est pas resté là.

«C'est le destin qui m'a mis en face de Kimmich sur la photo»