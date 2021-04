Foot - PSG

PSG : Kimpembe s'enflamme pour la qualification !

Publié le 13 avril 2021 à 23h23 par La rédaction

Dans la foulée de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Presnel Kimpembe s'est arrêté au micro de RMC Sport afin d'afficher sa joie.