PSG : Clash avec Messi, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Arrivé l’année dernière en provenance du FC Porto, Vitinha a connu une première saison mitigée sous les couleurs du PSG. L’international portugais affiche un tout autre visage cette saison, ce qui serait notamment dû au départ de Lionel Messi, qui aurait parfois eu des mots durs envers lui. Ce que le milieu de terrain a tenu à démentir.

Auteur d’un très bon début de saison, Vitinha a de nouveau répondu présent mardi soir, lors de la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund (2-0). Étincelant dans l’entrejeu parisien, il a vu sa performance être récompensée en étant élu homme du match.

Vitinha clashé par Messi ?

Vitinha affiche un tout autre visage que celui de la saison dernière, même si ses premiers mois avaient été encourageants. Selon L’Équipe , une des raisons serait le départ de Lionel Messi, avec qui il aurait eu une relation assez fraîche. « Non seulement, t'es faible mais en plus, tu me fais mal », lui aurait lâché l’Argentin lors d’un entraînement au début de l’année 2023.

«C’est complètement faux»