PSG : C'est la guerre entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos

Publié le 12 octobre 2022 à 12h00

Thibault Morlain

D'un point de vue sportif, tout va bien pour le PSG, qui est encore invaincu cette saison. Pour autant, en interne, c'est loin de respirer la sérénité. Alors que la bombe Kylian Mbappé secoue actuellement le club de la capitale, les tensions entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient également présentes. Entre les deux hommes forts du PSG, cela serait loin d'être l'amour fou...

Cet été, le PSG a tout fait pour prolonger Kylian Mbappé. Et pour cela, le club de la capitale a notamment fait venir Luis Campos, très proche du Français depuis qu'ils se sont connus à l'AS Monaco. Pourtant, le Portugais était loin d'être apprécié au sein du club de la capitale, notamment par Nasser Al-Khelaïfi. De quoi alors raviver les tensions entre le président du PSG et Luis Campos.

Un clash qui remonte à 2019

Comme l'explique L'Equipe ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi n'était pas forcément enclin à travailler avec Luis Campos et pour cause. Rancunier, le président du PSG garde notamment toujours en travers de la gorge son clash avec le Portugais, alors au LOSC, en 2019. Dans les travées du stade Pierre Mauroy, cela avait chauffé. Remonté contre l'arbitre, Al-Khelaïfi avait été repris de volée par Campos, qui lui avait lâché : « Ici c'est Lille ». Ce à quoi, le Qatari avait répondu : « Et vous, qui êtes-vous ? ». Depuis ce moment, le président du PSG n'est clairement pas un grand fan du Portugais.

Le duel entre Campos et Al-Khelaïfi

Mais voilà que les deux hommes doivent donc cohabiter ensemble au PSG. Nasser Al-Khelaïfi a notamment dû se ranger du côté du Qatar, qui, prêt à tout pour prolonger Kylian Mbappé, a donc fait venir Luis Campos. Il n'empêche que les tensions sont toujours présentes entre les deux hommes. Ils se sont notamment opposés sur le successeur de Mauricio Pochettino. Si Luis Campos a fait venir Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi avait lui pour priorité Thiago Motta. A côté de cela, le président du PSG a également rappelé Antero Henrique afin de se charger des négociations entre les clubs sur le mercato. Le fait que les deux Portugais ne s'entendent pas très bien et Al-Khelaïfi le savait...