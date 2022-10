Foot - PSG

PSG : Pour remplacer Leo Messi, Christophe Galtier a fait son choix

Publié le 11 octobre 2022 à 14h15

Amadou Diawara

Touché à un mollet, Lionel Messi ne sera pas de la partie face à Benfica ce mardi soir. Pour le remplacer, Christophe Galtier a le choix entre Carlos Soler, Pablo Sarabia et Hugo Ekitike. Et il semblerait que le coach du PSG ait choisi de faire confiance à l'ancien pensionnaire du Sporting.

Lors du choc du groupe H en Ligue des Champions entre le PSG et Benfica mercredi dernier, Lionel Messi s'est blessé à un mollet. Pour ne pas prendre le moindre risque, la Pulga ne fera pas son retour ce mardi soir contre le club portugais.

PSG : Pivotgang, Galtier... Toute la vérité sur la colère de Mbappé https://t.co/QuqdSPe4hh pic.twitter.com/IuyLCixQiV — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Lionel Messi forfait pour Benfica-PSG

« Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match contre Benfica , a confié Christophe Galtier en conférence de presse ce lundi. On pensait, et lui aussi pensait, qu’il pourrait participer au match demain (mardi), mais on est limite. C’est le mollet, ça va beaucoup mieux, il est très confiant, mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance, il a préféré s’abstenir ».

Pablo Sarabia va prendre la place de Leo Messi