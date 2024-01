PSG : Ce problème qui va plomber tous les plans du Qatar

Jean de Teyssière

En ce début d'année 2024, le projet du stade du PSG a repris de plus belle. La mairie de Paris a une nouvelle fois affirmé son envie de ne pas vendre l'enceinte aux propriétaires du PSG, le Qatar, qui réfléchissent donc à d'autres solutions. Mais pour Jacky Lorenzetti, président d'honneur du club de rugby du Racing 92 et constructeur de Paris La Défense Arena, le PSG restera au Parc des Princes.

Le PSG a trois solutions pour le futur de son stade : soit rester au Parc des Princes, soit construire un nouveau stade, soit en racheter un. La troisième solution semble compromise avec l'arrêt de la tentative de rachat du Stade de France. Le Parc des Princes reste un sujet épineux, puisque le PSG se heurte au refus catégorique de la mairie de lui vendre. Reste la deuxième solution : en construire un nouveau. Un terrain situé à Montigny-le-Bretonneux pourrait satisfaire le club parisien...

«Je pense que le PSG restera au Parc des Princes»

Interrogé par Le Parisien , Jack Lorenzetti, constructeur de Paris La Défense Arena, évoque la situation dans laquelle est plongé le PSG avec son stade : « Je parle en toute humilité, je n’ai aucune leçon à donner à qui que ce soit et je ne veux pas m’immiscer dans un dossier que je ne connais pas mais je pense que le PSG restera au Parc des Princes. La Ville de Paris défend son intérêt, le club aussi. Mais ils finiront par s’entendre. Si le PSG quitte le Parc, que va devenir ce stade ? »

Mercato - PSG : Transfert à 90M€, il interpelle le Qatar https://t.co/ZPYHUAuR9r pic.twitter.com/8uEr95E6ry — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

«Le PSG va être confronté à une équation insoluble s’il part, celle des transports»