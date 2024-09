PSG : Catastrophe pour Luis Enrique

Amadou Diawara

Lors de cette trêve internationale, le PSG a déjà perdu deux joueurs : Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Blessés respectivement avec le Portugal et la France, les deux hommes sont forfaits pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Alors que le PSG affronte Brest dans une semaine, Luis Enrique pourrait donc être privé de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery, les deux tauliers de son entrejeu.

La première trêve internationale de la saison a été fatale au PSG. En effet, deux joueurs de Luis Enrique se sont blessés avec leur sélection lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations : Vitinha et Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery et Vitinha sont blessés

Touché à une cheville lors du duel entre le Portugal et la Croatie ce jeudi, Vitinha doit déclarer forfait pour la confrontation face à l'Ecosse, prévue ce dimanche. Par conséquent, le milieu de terrain du PSG est rentré à Paris pour se faire soigner. En plus de Vitinha, Warren Zaïre-Emery a également eu un pépin physique avec sa sélection. Entrée en jeu contre l'Italie ce vendredi soir, la pépite de 18 ans souffre d’une lésion au mollet gauche. Warren Zaïre-Emery est donc forfait pour France-Belgique, programmé ce lundi.

Zaïre-Emery et Vitinha absents contre Brest ?

Alors que Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont blessés, Luis Enrique pourrait être dans l'embarras pour la réception de Brest ce samedi. En effet, le coach du PSG pourrait être privé des deux milieux de terrain qu'il utilise le plus depuis le début de la saison. Pour rappel, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont toujours été titularisé lors de cet exercice 2024-2025.