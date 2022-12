PSG : Cadre de Galtier, il s’enflamme pour sa Coupe du monde

Thomas Bourseau

Alors qu’il monte en puissance au PSG où il a déjà fait son trou au sein de l’effectif de Christophe Galtier depuis son transfert à la dernière intersaison, Vitinha a effectué ses premières minutes en Coupe du monde avec le Portugal vendredi. De quoi le remplir de joie.

Tout va très vite pour Vitinha. Du haut de ses 22 ans, le milieu de terrain qui s’est révélé au FC Porto a été transféré au PSG lors de la dernière intersaison sous l’impulsion de son compatriote Luis Campos qui, en tant que conseiller football du PSG, a fait le nécessaire pour boucler son transfert qui s’est élevé à 40M€ en juin dernier.

Après une intégration réussie au PSG, Vitinha signe ses débuts en Coupe du monde

Devenu indiscutable dans l’entrejeu de Christophe Galtier au PSG, Vitinha a en parallèle pris un peu d’importance au sein de la sélection portugaise entraînée par Fernando Santos. D’ailleurs, lors de la défaite concédée par le Portugal vendredi soir face à la Corée du Sud (2-1), Vitinha a effectué ses premières minutes en Coupe du monde et par la même occasion sa première titularisation.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi pousse un coup de gueule sur l'arrivée de Galtier https://t.co/ILFmUj3wye pic.twitter.com/pkkmk3BM3g — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

«Ça fait du bien de pouvoir faire mes débuts dans une Coupe du Monde»