PSG - Barcola : La très belle histoire avec Al-Khelaïfi

Alors qu'on connait Nasser Al-Khelaïfi en tant que président du PSG, derrière cette fonction semble se cacher un homme au grand coeur. Certains peuvent en témoigner comme Christophe, atteint de la maladie de Charcot. Ce dernier a d'ailleurs raconté une anecdote à propos d'Al-Khelaïfi, à qui il avait réclamé un maillot de Bradley Barcola pour son fils.

Atteint de la maladie de Charcot, Christophe est venu raconter son quotidien au média Legend sur Youtube. Ça a notamment été l'occasion pour lui de livrer une anecdote sur Nasser Al-Khelaïfi. Ayant eu la chance de rencontrer le président du PSG, il a pu passer un moment pour le moins particulier...

« Nasser, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? »

« J'ai croisé du coup le président du PSG. J'y suis allé au culot, j'ai demandé est-ce qu'on pourrait faire une photo. Il a accepté tout de suite, il est très cool, très sympa. J'ai été vraiment surpris. Il est accessible, sans garde du corps, il était là avec son assistante. Donc on fait une photo et une fois que c'est fait, je lui dis : "Nasser, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?". Je lui explique, je lui dis que j'ai été diagnostiqué de la maladie de Charcot, mon temps est limité et que j'aimerais réaliser le rêve de mon fils qui fan de foot et récupérer le maillot de Bradley Barcola dédicacé. Il a tout de suite été classe, il a dit : "Pas de problème, mon assistante va prendre tes coordonnées et on t'amène le maillot dès qu'il est dédicacé », a-t-il d'abord raconté, lui qui voulait donc un maillot dédicacé de Bradley Barcola.

« Nasser a été très touché par notre histoire »

Mais le moment passé avec Nasser Al-Khelaïfi ne s'est pas arrêté là. « Nasser me dit de venir avec lui dans l'ascenseur et de descendre. Je me retrouve à prendre l'ascenseur avec Nasser et en fait on descend au parking. Pendant le trajet, il a été très classe, il s'est renseigné sur mon histoire, sur ma maladie, il m'a dit qu'il avait un de ses amis qui était touché par la même maladie. On est descendu, il est monté dans son van et m'a remis le maillot. Quand on reparti, son assistante nous a dit que Nasser a été très touché par notre histoire et qu'il nous invitait avec ma famille à venir voir un match au Parc », a-t-il poursuivi à propos du président du PSG.