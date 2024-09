PSG - Barcola : La presse espagnole annonce du lourd !

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un grand vide au PSG, surtout que le club de la capitale n’a recruté personne pour le remplacer. Luis Enrique a alors décidé de placer sa confiance en Bradley Barcola, qui lui rend plutôt bien en ce début de saison. L’ailier de 22 ans est promis à un avenir brillant, surtout s’il poursuit sur cette voie-là.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin d’une ère au PSG : celle de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a signé libre au Real Madrid cet été. Et le club de la capitale n’a recruté personne pour remplacer le capitaine de l’équipe de France. Luis Enrique a alors décidé de miser sur les attaquants déjà présents dans son effectif, et en particulier sur Bradley Barcola.

Bradley Barcola, la nouvelle star du PSG ?

L’ancien de l’OL occupe désormais une place importante dans le onze du PSG. Luis Enrique lui fait confiance, et il lui rend bien en ce début de saison. Comme le rapporte SPORT, Bradley Barcola est en train de devenir un joueur sérieux chez les Rouge-et-Bleu. Avec six buts à son compteur (en sept matchs), l’international français a déjà plus marqué que la saison passée (5 réalisations en 42 rencontres). Le média espagnol estime que Bradley Barcola est promis à un avenir brillant, surtout s’il poursuit sur cette voie-là.

Le PSG compte sur lui !

Reste maintenant à voir si l’ailier de 22 ans saura se montrer régulier tout au long de la saison avec le PSG. Bradley Barcola a déjà connu un petit moment de moins bien il y a quelques jours, lorsqu’il avait eu des difficultés à s’illustrer contre Gérone à Reims. Le natif de Lyon a repris du poil de la bête depuis, comme le prouve son doublé contre le Stade Rennais ce vendredi (3-1). Le PSG compte en tout cas sur lui dans les grands rendez-vous, à commencer par le choc contre Arsenal en Ligue des champions.