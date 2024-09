Le PSG concerné par un gros coup de gueule en Ligue 1 !

Arnaud De Kanel

Tenu en échec par Reims la semaine dernière, le PSG a retrouvé le chemin du succès en battant Rennes sur la pelouse du Parc des Princes. Si les sourires étaient de sortie côté parisien, les Bretons enragent et notamment Julian Stéphan, très critique envers l'arbitrage.

A quelques jours du choc contre Arsenal, le PSG a fait le plein de confiance en signant une belle victoire face au Stade Rennais. Mais en ce moment en Ligue 1, l'arbitrage fait énormément parler et ce fut encore le cas après le match du club de la capitale. Julien Stéphan, l'entraineur de Rennes, a fustigé certaines décisions.

Mercato : Le PSG a signé le «nouveau roi de Paris» pour 50M€ ! https://t.co/f81yXw0DrO pic.twitter.com/35oDHJ6bku — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

«Il y a certainement un penalty qui aurait dû être sifflé»

« Si au Parc, on mérite d’avoir deux penalties, il faut nous les siffler. On siffle avec le bouche, on va jusqu’au bout et on n’hésite pas. L’année dernière, ça nous coûte la victoire ici, je dis pas que cette fois-ci, ça nous coûte aussi la victoire. Mais voilà, il y a certainement un penalty qui aurait dû être sifflé sur la main de Zaïre-Emery. Je n’ai pas revu l’action d’Alidu Seidu, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’imagine que c’est justifié si ça a été checké. À 3-2 à 10 minutes de la fin, le match aurait été intéressant à voir », a pesté Julien Stéphan. Il reste malgré tout beau joueur et salue la performance du PSG.

«Ils sont forts»

« On a été dominés par une équipe capable de nous sanctionner sur des actions très longues et des pertes de balles qui nous ont été fatales. Moi, le regret que j’ai, ce sont les ballons récupérés dans les 30 derniers mètres, qu’on n’a pas bonifiés. Le parti pris était de les presser. On prend ce premier but dans un temps fort pour nous. Il fallait absolument qu’on progresse très vite à la récupération (…) Un PSG meilleur que la saison passée ? Oui, mais c’est encore tôt pour comparer. Ils sont forts individuellement dans les duels, ils ont arraché beaucoup de ballons. Ils sont capables de presser, de se replier, ils sont solides même si on a vu quelques failles en fin de match, même s’il y a eu quelques changements en fin de match et une dynamique différente », a ajouté Julien Stéphan.