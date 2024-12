PSG : Barcola contre Riolo, le clash est fini !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout a commencé le 28 novembre 2023 entre Daniel Riolo et Bradley Barcola. A la suite d’une rencontre entre le PSG et Newcastle en Ligue des Champions, le journaliste RMC était plus remonté que jamais contre l’attaquant parisien, qu’il avait alors comparé à Bambi. Le début d’un clash qui aura duré plus d’un an. Mais voilà que c’est désormais terminé entre Riolo et Barcola… à la demande de ce dernier.

Pendant plus d’un an, Daniel Riolo a eu Bradley Barcola dans son collimateur. Le clash avait alors débuté en novembre 2023 après une rencontre entre le PSG et Newcastle en Ligue des Champions. C’est là que le surnom de Bambi est né pour Barcola. Depuis, Riolo ne lâche pas le Parisien. « On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis. Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme », expliquait-il alors en novembre 2023.

Achraf Hakimi reste au PSG jusqu'en 2029 ! Décidez-vous si la stabilité l'emportera sur la panique 💪.

➡️ https://t.co/K4kEbUDxnR pic.twitter.com/bE91ha4lRY — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

« Quand on tombe sur toi comme ça, ça peut que te pousser à te donner à fond »

Pendant un an, Daniel Riolo avait alors multiplié les attaques contre Bradley Barcola, ne cessant de rappeler son surnom de Bambi. « Bientôt, on va fêter les 1 an de Bambi, de ce match contre Newcastle où j’avais dit ça pour la première fois. Rien n’a changé. Rien n’a changé chez lui. Bon en Ligue 1, en Ligue des Champions il a encore tout a montré. Sauf que moi en a un an ce que j’ai vu, c’est les Unes de journaux, il a déjà remplacé Mbappé, c’est la nouvelle star du PSG. On est complètement à côté de la plaque. (…) Bambi, en championnat, il y a de vrais progrès. Je trouve que c’est un joueur qui commence à montrer des choses. En Ligue des Champions, il n’a pas encore le niveau », expliquait-il en novembre 2024 concernant Bradley Barcola.

De son côté, le joueur du PSG avait répondu à ces critiques de Daniel Riolo. Pour Tout le Sport, Bradley Barcola avait alors fait savoir : « Les critiques ? Honnêtement, ça peut que faire grandir. Quand on tombe sur toi comme ça, ça peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que tu n’es pas un agneau comme j’ai pu l’entendre, de montrer que tu vaux mieux que ça, que t’es un bon joueur, que tu sais ce que fais, ce que tu veux. Je n’ai pas douté dans ces moments-là, même dans ces moments où on a voulu m’enterrer, j’ai continué à croire en moi ».

« Il vivait très mal le surnom Bambi »

Mais voilà que Bradley Barcola semble finalement avoir mal vécu les clashs à répétition de Daniel Riolo. Au point de lui demander d’arrêter avec ce surnom de Bambi. C’est ce qu’avait révélé le journaliste RMC lors de L’After Foot : « On m’a fait passer pour le gars hyper dur, ceci, cela. Je crois toujours que les plus durs sont ceux qui font les faux compliments et qui montent les mecs à une vitesse hallucinante. Je vais terminer sur une anecdote personnelle. On m’a fait passer officiellement le message et quand ça vient du joueur, j’arrête. Si le gars me dit « ça va pas »… Il vivait très mal le surnom Bambi, que ça l’avait affecté. Il n’y a pas de problème, je fais pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n’es pas capable de surmonter cela. Je trouve que déjà, ce n’est pas très positif ». C’est donc terminé pour Bambi !