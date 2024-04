PSG - Barcelone : Une nouvelle remontada se prépare !

Pierrick Levallet

Battu ce mercredi au Parc des Princes (2-3), le PSG doit s'imposer par deux buts d'écart le 16 avril contre le FC Barcelone pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Kylian Mbappé souhaite bien évidemment prendre sa revanche sur les Blaugrana. Le vestiaire parisien, lui, serait optimiste et préparerait même sa remontada.

Kylian Mbappé a peut-être disputé son dernier match de Ligue des champions au Parc des Princes sous les couleurs du PSG. Le club de la capitale s’est incliné contre le FC Barcelone ce mercredi (2-3) et doit donc s’imposer par deux buts d’écart en Catalogne pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition.

Mercato : Surprise, le PSG va boucler huit transferts ? https://t.co/0In6KOyRdz pic.twitter.com/67FINaDcxI — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Mbappé veut prendre la revanche sur le FC Barcelone

La tâche s’annonce compliquée, et le PSG aura bien évidemment besoin d’un Kylian Mbappé des grands soirs pour pouvoir revenir au score. La star de 25 ans est passée à côté de son match et aurait à coeur de prendre sa revanche. Les coéquipiers de la star de 25 ans, eux, ne seraient pas vraiment inquiets pour la phase retour.

Le vestiaire du PSG prépare sa remontada