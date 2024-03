PSG : Avant l’OM, Luis Enrique s’enflamme pour Marseille !

Alexis Brunet

Le PSG affronte l’OM, ce dimanche soir, pour le compte du Classique. C’est la première fois que Luis Enrique va se mesurer à l'ambiance du Vélodrome, qui pourrait bien pousser les Marseillais à la victoire. Le coach espagnol s'est dit ravi de découvrir un stade avec une telle atmosphère, pas impressionné par l'hostilité qui attend les Parisiens.

La 27ème journée de Ligue 1 se termine en beauté ce dimanche soir, avec le déplacement du PSG sur la pelouse de l'OM. Les Marseillais, septièmes au classement, ne sont pas favoris face aux Parisiens, premiers du championnat. Mais avec l'appui d'un Vélodrome en fusion, tout peut se passer.

Luis Enrique a hâte de découvrir le Vélodrome

Ce match face à l'OM sera l'occasion pour Luis Enrique de découvrir le Vélodrome. Au micro de Prime Video , le coach parisien s'est dit ravi de découvrir l'ambiance de l'enceinte marseillaise. « J’ai déjà entendu beaucoup de choses sur le Vélodrome, et je suis impatient, en tant qu’entraîneur, d’aller dans l’un des stades avec le plus d’ambiance. Ce genre de match que nous allons jouer est très attrayant et nous attendons ce Classique avec beaucoup d’envie. »

PSG : Mbappé sifflé, c'est «inacceptable» ! https://t.co/wvdgwXWf9R pic.twitter.com/kEtcUeqwmm — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

«Un match de football serait ennuyeux sans supporters»