PSG : Après son départ, il dénonce l’erreur d’Al-Khelaïfi

Depuis le rachat du club par QSI en 2011, le PSG est présidé par Nasser Al-Khelaïfi, qui avait très rapidement affiché l’ambition du club de la capitale de remporter la Ligue des champions. Une erreur selon Ander Herrera, qui estime que cela était prématuré et que « la pression d'être champion d'Europe a été exagérée ».

Arrivé en 2019 en provenance de Manchester United, avant de faire son retour à l’Athletic Bilbao trois ans plus tard, Ander Herrera était présent lors de l’épopée du PSG en Ligue des champions en 2020. Le club de la capitale n’était pas passé loin de remporter le titre qu’il chasse depuis le rachat de QSI en 2011, la C1, mais avait été battu en finale par le Bayern Munich (0-1).

« Mettre l'objectif de gagner la Ligue des champions dans la première conférence de presse a été une erreur »

Un objectif que Nasser Al-Khelaïfi avait affiché dès le rachat du PSG par QSI en 2011, ce qui était une erreur selon Ander Herrera. « Je trouve que c'est un club super élégant et je suis super reconnaissant à Nasser (Al-Khelaifi), de qui je suis aussi très bien traité, mais je pense que lorsque le nouveau propriétaire est arrivé à Paris, mettre l'objectif de gagner la Ligue des champions dans la première conférence de presse a été une erreur », a-t-il confié, dans un entretien accordé à Relevo.

« La pression d'être champion d'Europe a été exagérée »

« Je suis sûr qu'ils l'ont fait avec le cœur et les meilleures intentions, mais vous ne pouvez pas... À l'époque, ce n'était même pas l'équipe la plus titrée de France et vous vous fixez un objectif et la presse vous punira si vous ne l'atteignez pas », a ajouté Ander Herrera. « Si vous gagnez le championnat, il semble normal de le gagner parce que vous avez dit que l'objectif était la Ligue des champions. La pression d'être champion d'Europe a été exagérée. »