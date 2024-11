«Très amusant» : Un entraîneur va signer au PSG, il explose de rire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Proche de prolonger son contrat avec le PSG, Luis Enrique semble faire l'unanimité en interne et auprès de ses joueurs. Cependant, son comportement face à la presse est régulièrement pointé du doigt. Il faut dire qu'il fait rarement preuve d'enthousiasme devant les médias, mais il semblerait qu'il soit beaucoup plus ouvert en privé comme le révèle l'un de ses anciens joueurs.

Bien que son attitude face aux médias soit régulièrement critiquée, Luis Enrique fait toutefois l'unanimité auprès de ses joueurs, que ce soit au PSG ou ailleurs. Il faut dire que le technicien espagnol semble apporter de la nouveauté aux entraînements ce qui plait à son vestiaire. Nolito (16 sélections), qui a joué sous ses ordres avec la réserve du Barça (2008-2011), puis au Celta Vigo (2013-2014), assure que c'est «un entraîneur très amusant» qui fait rire ses joueurs au quotidien.

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«C’est un entraîneur très amusant»

« Luis Enrique apporte quelque chose de nouveau, tout le temps. Novateur, oui, c’est sans doute le bon mot pour le définir. On adorait bosser à l’entraînement, ça se bousculait tout le temps. C’est un entraîneur très amusant. On ne s’ennuyait jamais à l’entraînement. Ni en dehors. Je me souviens d’heures passées au karting avec lui. On était prêt à tout après, car on s’amusait ensemble et ses méthodes nous plaisaient », lance-t-il dans des propos accordés au Parisien.

«Pour moi, il incarne la nouveauté»

Jordi Masip, également entraîné par Luis Enrique avec le Barça B (2008-2011) et l’équipe pro (2014-2017), partage l'avis de Nolito : « Lors d’un entraînement, il avait amené des grandes bulles transparentes en plastique dans lesquelles tu peux te mettre. On avait fait un match en étant dans ces boules. Tu te rentres dedans avec tes coéquipiers et ça te permet une session originale. Pour moi, il incarne la nouveauté. C’est un très grand entraîneur. C’est un entraîneur très transparent. Il te dit toujours ce qu’il pense, toujours en face, il ne te la fera jamais à l’envers. Les joueurs aiment ça. On n’aime pas se sentir floué. Avec lui, ça n’arrive pas. C’est l’un des plus originaux dans sa manière de travailler ».