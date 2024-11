Mercato : Luis Enrique fait un joli cadeau au PSG !

Thomas Bourseau

Afin d’accompagner Marquinhos en défense centrale, le comité directeur du PSG a fait un pari à 40M€ sur Willian Pacho. Le défenseur de 23 ans répond pour le moment présent et continue de progresser grâce à la tutelle de Luis Enrique du propre aveu de l’international équatorien. Explications.

Willian Pacho est la belle surprise de ce début de saison au PSG. Troisième recrue de l’été, le défenseur de 23 ans s’est installé à Paris après que le club ait versé 40M€ sans bonus à l’Eintracht Francfort comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier.

«Je sais que si je suis arrivé ici, c'est parce qu'on croyait en moi»

Devenu titulaire indiscutable dans la charnière centrale parisienne aux côtés du capitaine Marquinhos, Willian Pacho s’est rapidement intégré au vestiaire du PSG grâce à la confiance qu’on lui a alloué dès le départ. « Je pense toujours de façon positive afin d'apporter le plus possible à mon équipe. Je sais que si je suis arrivé ici, c'est parce qu'on croyait en moi ».

«Chaque jour, à chaque entraînement, tout ce qu'on me dit m'aide à grandir»

Au cours de son passage en conférence de presse mardi en marge du choc de Ligue des champions contre l’Atletico de Madrid ce mercredi soir, Willian Pacho a au passage reconnu que les entraînements de Luis Enrique le faisaient progresser à vitesse grand V. « Chaque jour, à chaque entraînement, tout ce qu'on me dit m'aide à grandir en tant que joueur et je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Toute cette confiance m'aide beaucoup à grandir ». Et alors que l’international équatorien apporte déjà satisfaction, du lourd est donc annoncé pour son avenir au Paris Saint-Germain.