PSG : Après l'OM, il a pris cher à Paris !

Vendredi soir, le PSG est allé chercher une nouvelle victoire en Ligue 1, en battant le Stade Rennais (3-1) sur la pelouse du Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont dominé la rencontre face à un gardien expérimenté, qui était autrefois un grand ennemi. En effet, Steve Mandanda - ancien gardien de l'OM - a été la cible d'insultes de la part du public parisien.

Figure incontournable de l'OM, Steve Mandanda y a passé beaucoup de temps. Après son départ en 2022, le natif de Kinshasa a rejoint le Stade Rennais mais visiblement, son aventure marseillaise est restée bien ancrée dans la tête des supporters parisiens. Avant la rencontre de ce vendredi soir entre le PSG et Rennes, une partie du public parisien n'a pas hésité à l'insulter.

Mandanda victime d'insultes au Parc des Princes

Joueur le plus capé de l'histoire de l'OM avec 613 apparitions, Steve Mandanda a eu l'occasion d'affronter à maintes reprises le PSG, grand rival du club marseillais. A 39 ans, le champion du monde 2018 ne s'attendait peut-être pas à recevoir un accueil aussi hostile de la part du Parc des Princes. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut entendre des chants de supporters parisiens visant Steve Mandanda : « Mandanda, c'est une sal**e ».

Mandanda est un ancien de l'OM

Ce n'est un secret pour personne : l'OM et le PSG représentent certainement la plus grande rivalité du football français, et à chaque rencontre, la tension est à son paroxysme. Toutes les occasions sont bonnes pour exprimer sa haine de l'autre et cette fois, c'est Steve Mandanda qui en a été victime, et ce, à cause de son passé à Marseille.