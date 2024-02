PSG : Anecdote croustillante d’une star sur le vestiaire

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas hésité à dépenser 50M€ pour lever la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. S’il donne toujours l’impression d’être heureux depuis son arrivée à Paris, le numéro 10 parisien s’est livré sur les plus gros blagueurs présents dans le vestiaire du club de la capitale.

Après plusieurs années compliquées à ce sujet, le PSG semble avoir réussi à créer un véritable collectif. Ce mardi, plusieurs centaines de supporters étaient présents au Campus PSG afin de communier avec les joueurs avant la rencontre face à la Real Sociedad ce mercredi soir. L’été dernier, le club parisien a décidé de renouveler son effectif, misant sur des joueurs capables de faire les efforts nécessaires sur le terrain. Ainsi, Ousmane Dembélé a notamment débarqué à Paris, et s’est rapidement intégré au collectif de Luis Enrique.

PSG : Dembélé a pris une décision radicale https://t.co/qYU4tBXtZa pic.twitter.com/eXBpafft68 — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

« J’accepte facilement qu’on me chambre »

Dans un entretien accordé au Parisien , Ousmane Dembélé s’est d'ailleurs livré à propos de son caractère jovial, blagueur, qui selon lui, est partagé au sein du vestiaire du PSG : « J’ai l’impression de l’avoir toujours eu. Je pense que ça vient d’Évreux où j’ai grandi. Les gens se font des blagues, se titillent… Je suis comme ça aussi, j’aime la bonne humeur, rigoler, chambrer… Et j’accepte facilement qu’on me chambre aussi. J’aime quand on se branche sur le terrain et en dehors » , a confié celui qui porte le numéro 10 à Paris.

« On s’y attend moins mais c’est un sacré chambreur »