PSG : Al-Khelaïfi milite pour un coup à 30M€ !

Nasser Al-Khelaïfi est président du PSG depuis l’été 2011. Depuis, l’économie du football a franchi un cap et les salaires des joueurs atteignent des sommets. De quoi multiplier les compétitions dont la Coupe du monde des clubs dans le calendrier. Une nécessité selon le patron du Paris Saint-Germain qui attendrait une belle recette de cette compétition de la FIFA.

Le Paris Saint-Germain comme 31 autres équipes prendra part à la Coupe du monde des clubs du 15 juin au 13 juillet prochain. Comme le Mondial des sélections, cette compétition de la FIFA se déroulera tous les quatre ans. De quoi calmer la colère des joueurs qui déplore un calendrier surchargé comme Rodri ou encore Jules Koundé. C’est du moins l’avis de Nasser Al-Khelaïfi. « Ce n'est pas un nouveau tournoi, cela remplace un tournoi existant. Il n'ajoute pas beaucoup de travail aux joueurs non plus car ça n'a lieu que tous les quatre ans et avec un petit nombre d'équipes ».

«Nous devons trouver des ressources pour couvrir leurs salaires»

Le président du PSG a affirmé cette semaine pendant le congrès de l’ECA à Budapest que cette Coupe du monde des clubs était devenue vitale pour la santé économique des clubs. « En tant que club, nous dépensons beaucoup d'argent pour les joueurs et nous devons trouver des ressources pour couvrir leurs salaires, d'autant plus que les joueurs demandent des salaires plus élevés, ce qui est fou ».

Et il semblerait que le patron du club champion de France ait déjà de la suite dans les idées.

Le PSG attend 15 et 30M€

Selon les informations divulguées par Le Parisien dans ses colonnes du jour ce jeudi, il est spécifié que les clubs engagés ne savent pas encore l’étendue des gains potentiels pour leur participation à cette compétition. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi attendrait quelques dizaines de millions d’euros et une fourchette aurait été établie par le président du PSG. Le quotidien de la capitale explique que le Paris Saint-Germain aimerait récolter entre 15 et 30M€. En plus de la partie purement économique, les dirigeants parisiens sauraient pertinemment que les retombées positives en matière d’image et commerciales.