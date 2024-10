Polémique homophobe au PSG, il accuse l’OM ?

Pierrick Levallet

Sorti victorieux de son match contre le RC Strasbourg ce samedi (4-2), le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Le club de la capitale risque néanmoins gros, puisque le Collectif Ultra Paris a lancé des chants homophobes à l’encontre de l’OM. Hermann Ebongue a d’ailleurs indiqué que de tels propos n’étaient entendus dans les tribunes du PSG qu’avant chaque Classique.

Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 ce samedi. Le club de la capitale s’est imposé contre le RC Strasbourg (4-2), mais la fête a été entachée par des chants homophobes lancés dans les tribunes par le Collectif Ultra Paris à l’encontre des supporters de l’OM. Le premier Classique de la saison se tiendra dimanche prochain à Marseille, et les hostilités ont déjà commencé.

Le PSG risque gros après les chants homophobes

Mais les propos utilisés ont choqué en Ligue 1, à tel point que même le gouvernement d’Emmanuel Macron s’est mêlé de l’affaire. Des sanctions ont notamment été réclamées à l’encontre du PSG, qui pourrait voir son virage Auteuil être fermé un match comme la saison dernière. Hermann Ebongue a néanmoins indiqué que de tels chants n’étaient entendus dans les tribunes des Rouge-et-Bleu qu’avant chaque match contre l’OM.

«C'est un cas exceptionnel»

« Tous les matchs de Ligue des champions et de championnat se déroulent plutôt bien, c'est toujours avant le match contre l'OM que cela arrive, c'est un cas exceptionnel. Nous travaillons sur ces sujets-là, et nous sommes prêts pour débattre et travailler avec les autorités et les associations compétentes » a ainsi lancé le président de Sportitude France et partenaire du PSG sur la gestion des questions de racisme et d'homophobie dans des propos rapportés par RMC Sport, accusant presque l’OM pour ce qui s’est passé dans les tribunes du Parc des Princes ce samedi.