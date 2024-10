Luis Enrique annonce deux joueurs de «très haut niveau» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la réception du PSV Eindhoven mardi soir en Ligue des champions, Luis Enrique a évoqué l'évolution de plusieurs de ses joueurs, y compris Lee Kang-In et Achraf Hakimi. L'entraîneur du PSG ne manque d'ailleurs pas de les encenser, considérant qu'il s'agit de joueurs de très haut niveau.

Auteur d'un très bon début de saison en Ligue 1, le PSG est toujours invaincu en championnat avec six victoires et deux nuls. Cependant, en Ligue des champions, c'est plus poussif avec notamment une défaite sur la pelouse d'Arsenal (0-2). Mardi soir, le club de la capitale sera donc très attendu face au PSV Eindhoven un match à remporter en priorité compte tenu du des futures affiches pour le PSG. Pour cela, les Parisiens pourront notamment s'appuyer sur Lee Kang-In qui réalise un très bon début de saison.

Luis Enrique s'enflamme pour Lee Kang-In...

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs évoqué la forme de Lee Kang-In, buteur contre Strasbourg samedi soir (4-2). « Il fait partie de ces joueurs qui sont arrivés l’année dernière. Et il a renforcé toutes les idées que nous avions sur lui auparavant. C’est un joueur de très haut niveau, capable d’aller au but, de faire des passes décisives, de jouer à différents postes », assure l'entraîneur du PSG.

... et pour Achraf Hakimi

Luis Enrique a également été invité à se prononcer sur l'état de forme d'Achraf Hakimi qui s'est imposé comme un cadre au PSG. « C’est semblable à l’année dernière. Je crois, même, que c’est un peu mieux sur le côté défensif, il est plus efficace. Hakimi est un joueur de très haut niveau, avec une grande compétitivité, référent par rapport à ses collègues. Je le vois plus mature et c’est bien. Ça montre qu’il est en train de grandir », conclut l'entraîneur du PSG.