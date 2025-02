Neymar - PSG : La dispute qui lui a fait claquer la porte !

Thomas Bourseau

A l'été 2017, contre toute attente et seulement une année après sa prolongation de contrat au FC Barcelone, Neymar pliait bagage et rejoignait le PSG qui avait levé sa clause libératoire de 222M€. Le Brésilien, comme d'autres de ses illustres compatriotes a claqué la porte du Barça à cause d'une dispute avec le club blaugrana selon Ronaldo.

Le FC Barcelone a régulièrement compté des Brésiliens dans son effectif. Que ce soit Romario, Rivaldo, Ronaldinho ou encore Neymar... Tous ont arboré la tunique blaugrana. C'est au tour de Raphinha de représenter le pays vainqueur de cinq Coupes du monde en Catalogne. Cependant, les histoires d'amour entre le FC Barcelone et les stars auriverdes ne finissent jamais bien.

«Rivaldo est parti à cause d'une dispute, Ronaldinho et Neymar»

C'est du moins le constat dressé par Ronaldo, buteur du FC Barcelone pendant la saison 1996/1997, en interview avec Romario. « Rivaldo est parti à cause d'une dispute, Ronaldinho et Neymar aussi. Regardez l'histoire que Barcelone a avec tant de joueurs brésiliens à succès, mais à la fin la relation se détériore et se termine très mal ».

«Ils m'ont dit que ce n'était pas possible de continuer et ils m'ont transféré à l'Inter»

Sur la chaîne YouTube de l'ancien footballeur brésilien, Ronaldo a raconté une anecdote sur son départ prématuré du FC Barcelone alors qu'il avait donné son feu vert pour une prolongation de contrat. « J'ai connu une saison spectaculaire et j'ai accepté de renouveler mon contrat, mais cinq jours plus tard ils m'ont dit que ce n'était pas possible de continuer et ils m'ont transféré à l'Inter ».