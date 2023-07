Neymar poste un énorme message pour le PSG

Thibault Morlain

Ça y est, les vacances sont terminées pour Neymar. Après avoir passé du bon temps du côté du Brésil, le joueur du PSG doit faire son retour sur les terrains d'entraînement. Alors qu'on surveillera de près l'état de Neymar après sa blessure à la cheville, le numéro 10 parisien semble plus déterminé que jamais.

C'est la rentrée des classes pour le PSG ce lundi 10 juillet. Outre les internationaux sélectionnés en juin, tout le monde est sur le pont pour découvrir le nouveau centre d'entraînement et le nouvel entraîneur, Luis Enrique. Cela vaut également pour Neymar, qui a passé ses vacances du côté de son Brésil natal.

« Faire une belle saison »

Sur le chemin du retour pour Paris, Neymar a posté un message sur Instagram. Alors qu'on peut le voir sourire sur le sable, le joueur du PSG a annoncé : « Cette photo résume le bonheur d'être au Brésil avec ma famille et mes amis. Les vacances sont terminées et maintenant, il est temps de se concentrer sur ce petit bout de récupération et de faire une belle saison. Allez ».

Quelle décision de Luis Enrique avec Neymar ?

Neymar veut donc revenir cette saison avec le PSG. Mais est-ce réciproque ? Encore une fois, l'avenir du Brésilien fait parler sur ce marché des transferts. Alors que des rumeurs entourent l'avenir de Neymar à Paris, on attend surtout de savoir ce que voudra faire Luis Enrique avec le joueur qu'il a déjà connu à Barcelone.