Neymar se prend un énorme stop pour son transfert du PSG

Thibault Morlain

Lionel Messi ayant finalement recalé le FC Barcelone, le clan Neymar aurait tenté d'en profiter pour placer le numéro 10 du PSG chez les Blaugrana. Mais voilà qu'en Catalogne, on aurait fermé la porte à un retour de Neymar. Et visiblement, à Barcelone, on avait des raisons de recaler l'international brésilien.

En 2017, Neymar avait quitté le FC Barcelone pour le PSG dans le cadre d'un transfert record. Oui mais voilà, depuis, le Brésilien n'a jamais vraiment oublié le club catalan. A plusieurs reprises, Neymar a tenté de revenir au Barça. En vain. Et l'histoire se répéterait à nouveau cet été. Selon Mundo Deportivo , voyant Lionel Messi recaler les Blaugrana, l'entourage du joueur du PSG l'aurait alors proposé au FC Barcelone et cela se serait soldé par un non du club dirigé par Joan Laporta.

Neymar, une opération économique impossible

Comme l'explique le média ibérique, cette proposition du clan Neymar aurait été transmise à la direction technique du FC Barcelone. Et alors que le club catalan n'aurait aucun doute concernant la qualité du joueur du PSG, la réponse aurait été négative. Deux facteurs auraient alors poussé le Barça à recaler Neymar. Le premier est économique. Si ça va mieux financièrement pour le club de Joan Laporta, la situation n'est pas encore la meilleure, ainsi faire revenir le Brésilien en l'état actuel serait tout simplement impossible.

Un problème aux yeux du FC Barcelone