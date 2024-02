Messi se rate au PSG, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Neymar et Lionel Messi n’ont pas vraiment pu régulièrement enflammé le public du PSG pendant leur deux années de cohabitation à Paris. Et plus particulièrement pour Messi, le sentiment d’échec au sujet de son passage est grandement dû à son environnement et sa famille selon son ancien coéquipier du FC Barcelone : Jeremy Mathieu.

A Paris, Lionel Messi n’a pas vraiment vécu un rêve éveillé. Poussé à se lancer un nouveau challenge à l’été 2021 après que le FC Barcelone, le club de sa vie, ait finalement été contraint de le laisser filer pour des raisons financières, Messi atterrissait au PSG. Et bien qu’il fut accueilli en roi à l’aéroport, l’octuple Ballon d’or est reparti par la petite porte du Paris Saint-Germain.

«Durant ces deux années, je n'étais pas heureux. Cela affectait ma vie de famille»

Au moment d’annoncer sa décision de rejoindre l’Inter Miami en juin 2023, Lionel Messi avouait à la presse catalane avoir été malheureux au PSG. « Je termine mon passage à Paris sur un sentiment mitigé. La première année a été difficile. La deuxième a été superbe au début, puis je pense que la Coupe du monde a marqué un tournant pour toutes les équipes en général. [...] Durant ces deux années, je n'étais pas heureux. Cela affectait ma vie de famille ».

«Si tu n’es pas bien dans ta tête et que ta famille n’est pas heureuse, ça se ressent sur le terrain»