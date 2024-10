Messi, Neymar… Le PSG adresse un tacle inattendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour beaucoup, le départ des stars comme Lionel Messi et Neymar ont été salvateurs. C'est l'avis de Vitinha, qui a développé son raisonnement lors d'un long entretien accordé à RMC ce mardi. Selon le milieu de terrain portugais, ces deux joueurs, peut-être en raison de leur âge, se préservaient durant les entraînements, mais aussi pendant les matches.

Le PSG a ouvert un nouveau chapitre. Fini l’ère du bling-bling comme l’a annoncé Nasser Al-Khelaïfi. Evidemment, ces départs se sont fait ressentir dans le niveau de jeu. Peu importe, Vitinha est heureux d’avoir tourné la page car la priorité a, de nouveau, été mise sur le collectif.

« C'est forcément différent »

« Oui, c'est incomparable. C'est un joueur, il sait. C'est différent quand tu as un collectif, une équipe plus jeune et qui ils ont tous beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de faire des choses. Quand tu vois un collectif plus vieux, c'est pas qu'ils n'ont pas envie mais la façon de faire est différente. Quand tu es plus expérimenté, tu es plus dans la gestion peut-être, même aux entraînements. Quand tu joues, la dynamique n'est pas la même. Et moi, je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est pire, mais c'est différent. C'est forcément différent » a déclaré Vitinha.

Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique

Une révolution portée par Luis Enrique. Le coach espagnol a décidé de faire confiance à de jeunes joueurs, et les résultats payent, même si son début de Ligue des champions laisse à désirer. « Collectivement, quand on voit la saison dernière, on a gagné la Coupe de France, on a gagné la Ligue 1, on est arrivé en demi-finale de la Ligue des champions. Et après on nous dit que c'est une mauvaise saison? Comment on peut dire que c'est une mauvaise saison? C'est une incroyable saison » a déclaré Vitinha au cours de l’émission Rothen S’Enflamme.