Mercato - PSG : La prochaine signature est annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, Vitinha a accordé un long entretien à RMC. L'occasion pour le milieu de terrain portugais de jurer fidélité au PSG avec qui il demeure sous contrat jusqu'en juin 2027. Plus pour longtemps puisqu'un accord aurait été trouvé pour étirer son bail de deux saisons. L'officialisation serait imminente.

En l’espace de deux saisons, Vitinha est devenu une voix qui compte au sein du vestiaire parisien. Après les départs de Neymar et Lionel Messi, avec qui les relations étaient compliquées, le milieu de terrain s’est affirmé au PSG et a appris à aimer son nouvel environnement, sa nouvelle ville.

PSG - Mbappé : Le Real Madrid annonce un coup de maître ! https://t.co/BdBzoRAmNb pic.twitter.com/no9s3nMckB — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Vitinha scelle son avenir

Aujourd’hui, Vitinha est épanoui et a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de changer d’air. « Moi, je veux continuer au PSG, je veux faire de belles années ici. Je suis heureux ici, la ville, tout, ma famille. Je me suis attaché au club et je veux continuer » a confié le joueur du PSG au cours d’un entretien accordé à Jérôme Rothen sur RMC.

Sa prolongation est imminente

Comme le confirme Fabrice Hawkins, Vitinha devrait vite étirer son contrat. Un accord total aurait déjà été trouvé autour d’une prolongation de deux saisons, c'est-à-dire jusqu’en juin 2029. L’international portugais a donc encore de beaux moments à vivre au PSG.