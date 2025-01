Messi, Mbappé… Un gros regret dévoilé avec le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant respectivement quitté le PSG en 2023 et 2024, Lionel Messi et Kylian Mbappé n’auront pas réussi à amener la Ligue des Champions à Paris. Si depuis leurs départs, le club parisien tente de reconstruire par la jeunesse, leur absence a des conséquences marketing, notamment pour la vente de billets à l’étranger. Explication.

Le PSG est de retour. Après la trêve de fin d’année, le club de la capitale va aborder un mois de janvier très chargé, qui va commencer ce dimanche avec le trophée des Champions face à l’AS Monaco (17h30). Pour cette rencontre délocalisée au stade 974 de Doha (Qatar), 35 000 places auraient été vendues sur les 45 000 spectateurs possibles, même si 44 000 supporters sont attendus annonce l’Equipe.

« S'il y avait encore Lionel Messi ou Kylian Mbappé, tout serait déjà parti depuis longtemps »

Pour un vendeur contacté sur place, si Lionel Messi et Kylian Mbappé avaient encore été présents au sein de l’effectif du PSG, ces dernières se seraient écoulées bien plus rapidement : « S'il y avait encore Lionel Messi ou Kylian Mbappé, tout serait déjà parti depuis longtemps. Pour autant, le PSG reste un club populaire et suivi ici. Il y a un lien spécial », a confié ce dernier auprès de l’Equipe.

Le PSG sera soutenu au Qatar

Néanmoins, malgré le départ de ses vedettes, le PSG devrait pouvoir compter sur un gros soutien populaire à Doha comme l’annonce le quotidien sportif. Selon RMC, l’émir du Qatar sera notamment présent au Stade 974 ce dimanche après-midi.