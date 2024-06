Mercato : Un «mauvais garçon» a quitté le PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2015, Layvin Kurzawa a annoncé il y a quelques semaines son départ du club de la capitale. Le Français a vécu ce transfert comme un rêve mais au fil des saisons, il a eu beaucoup de mal à convaincre ses dirigeants et il a perdu sa place en tant que titulaire. Les critiques ont fini par fuser chez les supporters qui ont vu un certain gâchis en Layvin Kurzawa, ce qui fait qu'il a une mauvaise image en France selon lui.

A 31 ans, Layvin Kurzawa va connaître un nouveau tournant dans sa carrière. Après une longue expérience au PSG qui s'est transformée en cauchemar, le latéral gauche attend un nouvel horizon et il pourrait bien continuer en France, même si selon lui les gens ont gardé une mauvaise image de lui.

«En France ils n’aiment pas»

Plutôt convaincant à l'AS Monaco où il a fait ses débuts professionnels en 2010, Layvin Kurzawa a rejoint le PSG en 2015 pour 23 millions d'euros. Grande promesse de l'avenir, il a fini par décevoir. En ne disputant quasiment aucun match ces dernières saisons, il a fini par avoir une mauvaise image auprès du public. « Je sais l’image qu’on a de moi en France. Ce n’est pas la bonne image. Je pense qu’on a l’image de moi d’un mauvais garçon. Le côté tatoué? Oui et je ne suis pas moche non plus il faut le dire. Quand tu as de l’argent, que tu n’es pas moche, que tu joues au football, en France ils n’aiment pas » explique-t-il pour le Média Carré .

Kurzawa vers un départ à l'étranger ?

Avec ces déclarations, on comprend donc que Layvin Kurzawa ne souhaite pas rejouer en France, malgré quelques pistes. Reste à savoir quel sera son avenir en club, lui qui a tout de même passé une saison à Fulham l'année dernière, gâchée par une grave blessure.