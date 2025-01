Mercato : Le «nouveau Deschamps» est arrivé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier en provenance du Benfica Lisbonne, Joao Neves a fait forte impression face à Manchester City mercredi soir. Le joueur de 20 ans a réalisé son match référence en Ligue des champions, prélude d'un lendemain enchanté. Au cœur du jeu, il s'affirme comme le successeur naturel de Marco Verratti, même si ses qualités se rapprochent de celle d'un ancien international français.

Face à Manchester City mercredi soir, les jeunes pousses de la formation parisienne ont montré leurs caractères à commencer par Joao Neves. Titularisé dans le cœur du jeu, le milieu de terrain portugais du PSG a joué avec une incroyable maturité. Affichant une grosse activité tout au long de la partie, le joueur de 20 ans a clôturé son festival par une tête puissante qui n’a laissé aucune chance à Ederson. Comme le confesse, Vikash Dhorasoo, Joao Neves s’affirme comme le patron de ce milieu de terrain, orphelin de Marco Verratti depuis près de deux ans.

« C’est un joueur extraordinaire »

« Il est peut-être plus complet que Verratti. Il a d’autres arguments, notamment la capacité à aller se projeter beaucoup plus pour marquer des buts et délivrer des passes décisives. Il tire au but, il frappe des deux pieds, il met le pied. C’est un joueur extraordinaire » a noté l’international français.

Deschamps plutôt que Zidane ?

Spécialiste du football portugais au quotidien L’Equipe, Régis Dupont préfère le comparer plutôt à un Didier Deschamps, qui travaillait dans l’ombre. « C’est quelqu’un de fédérateur, qui sur le terrain sait attirer les joueurs autour de lui. Ce sera certainement un leader. Est-ce qui sera LE leader ? Pas sûr parce que ce n’est pas un joueur de stats. Ce sera un joueur qui mettra des buts parce qu’il est dynamique et fort en bas du corps. Il pourrait être un leader à la Didier Deschamps plutôt que Zinédine Zidane » a-t-il lâché au cours de l’émission L’Equipe de Greg.